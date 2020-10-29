Fransa’da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü! İşte bölgede yaşanan son gelişmeler

Fransa’nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi. Polis kurbanlardan birinin kafası kesilerek öldürülen bir kadın olduğunu açıkladı. A haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Ömer Keskin Fransa’da yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.