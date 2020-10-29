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Fransa’da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü! İşte bölgede yaşanan son gelişmeler

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Giriş: 29.10.2020 13:47
Güncelleme:29.10.2020 13:51
Fransa’nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı bir saldırı gerçekleşti.  Saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi. Polis kurbanlardan birinin kafası kesilerek öldürülen bir kadın olduğunu açıkladı. A haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Ömer Keskin Fransa’da yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

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