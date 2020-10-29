29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fransa'da bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü! Saldırının amacı ne? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

Fransa'da bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü! Saldırının amacı ne? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2020 15:57
Güncelleme:29.10.2020 15:57
Fransa'nın Nice kentinde bir kilisenin yakınında bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Peki bu saldırının amacı ne? Fransa’daki saldırlar ne anlama geliyor. Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı verdi.

"HÜKÜMETLERİN TAVRI ÇOK KAYGI VERİCİ"

Doç. Dr. Enes Bayraklı, "Avrupa'da bu gidişat maalesef iyi değil. Aşırı sağcıların, teröristlerin ve radikallerin süreci belirlediği bir döneme doğru gidiyoruz. DEAŞ terör örgütü ya da onun uzantıları bir saldırı gerçekleştiriyor. Masum insanları sokak da öldürüyor. Buna karşı olarak aşırı radikaller Müslümanları hedef alıyor. Hükümetlerin tavrı çok kaygı verici. Terör örgütlerini çökertmeleri gerekirken bunlar üzerinden Müslümanlar üzerindeki ajandalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar." dedi.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Enes Bayraklı, "Ayrımcılıklar meşru hale getirilmeye çalışılıyor bu gerçekten çok kaygı verici. İstihbarat örgütleri terör örgütlerini takip ediyor fakat aşırı radikallerle ilgili bir sorumsuzluk var. Görmezden geliyorlar bunun sonucunda da bu örgütler Avrupa'da etkilerini artırıyorlar." dedi

Fransa’nın Nice kentindeki provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti FRANSA'NIN NİCE KENTİNDEKİ PROVOKATİF SALDIRI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fransa’da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü! İşte bölgede yaşanan son gelişmeler FRANSA'DA KİLİSE YAKINLARINDA BIÇAKLI SALDIRI: 3 KİŞİ ÖLDÜ! İŞTE BÖLGEDE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Fransa'daki saldırının amacı ne?
Fransa'daki saldırının amacı ne?
İşte Terter’de yaşanan dehşet!
İşte Terter’de yaşanan dehşet!
CHP'li belediyeden korona konseri!
CHP'li belediyeden korona konseri!
Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
Fransa’da kilise yakınlarında provokatif saldırı!
Fransa’da kilise yakınlarında provokatif saldırı!
İşte Atatürk’ün vagonu! A Haber görüntüledi
İşte Atatürk’ün vagonu! A Haber görüntüledi
Cumhuriyet’e giden yol!
Cumhuriyet’e giden yol!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etti
Halk TV sunucusu Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı!
Halk TV sunucusu Arslan yine toplumun sinir uçlarıyla oynadı!
A Haber'de çarpıcı sözler: Bu emanet özgürlük getirdi
A Haber'de çarpıcı sözler: Bu emanet özgürlük getirdi
12 ilde operasyon: 93 şüpheli yakalandı
12 ilde operasyon: 93 şüpheli yakalandı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı!
Daha Fazla Video Göster