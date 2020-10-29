Fransa'da bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü! Saldırının amacı ne? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

Fransa'nın Nice kentinde bir kilisenin yakınında bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Peki bu saldırının amacı ne? Fransa’daki saldırlar ne anlama geliyor. Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı verdi.

"HÜKÜMETLERİN TAVRI ÇOK KAYGI VERİCİ"

Doç. Dr. Enes Bayraklı, "Avrupa'da bu gidişat maalesef iyi değil. Aşırı sağcıların, teröristlerin ve radikallerin süreci belirlediği bir döneme doğru gidiyoruz. DEAŞ terör örgütü ya da onun uzantıları bir saldırı gerçekleştiriyor. Masum insanları sokak da öldürüyor. Buna karşı olarak aşırı radikaller Müslümanları hedef alıyor. Hükümetlerin tavrı çok kaygı verici. Terör örgütlerini çökertmeleri gerekirken bunlar üzerinden Müslümanlar üzerindeki ajandalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar." dedi.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Enes Bayraklı, "Ayrımcılıklar meşru hale getirilmeye çalışılıyor bu gerçekten çok kaygı verici. İstihbarat örgütleri terör örgütlerini takip ediyor fakat aşırı radikallerle ilgili bir sorumsuzluk var. Görmezden geliyorlar bunun sonucunda da bu örgütler Avrupa'da etkilerini artırıyorlar." dedi