Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Dünyası Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na gündeme dair açıklamalar yaptı. Bakan Fahrettin Koca, "Nisan ayında koronavirüs özel gündemiyle toplananve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Trük Konseyi Liderler Zirvesi'nde konsey kapsamında bir Sağlık Bakanları toplantısı düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır." ifadelerini kullandı.

KRİTİK 3 ÖNERİ

Bakan Koca, "28 Nisan'da bakanların katılımıyla ilk toplantı gerçekleşti. Pandemiyle mücadele başta olmak üzere yürütülen çalışmaların artırılmasına yönelik bir takım kararlar alınmıştır. Söz konusu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak 3 önerim olmuştur." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yılki kurultayımızın ana temasını Sağlık İş Birliği ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantıları oluşturmaktadır. Akşam ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Aziz Sancar Hizmet Bilim ve Teşvik Ödülleri Töreni'ni gerçekleştireceğiz.

Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum.

Ülkemizde kullandığımız gibi başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye destek sağlayarak dostluk ve kardeşliğin en güzel örneğini gösterdik. İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık durumlarında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul ofisinin açılışını gerçekleştirdik."