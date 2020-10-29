Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Devlet Erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir'de.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
Başkan Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.