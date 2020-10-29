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Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Son dakika haberine göre Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkanlığındaki devlet erkanı, 'i ziyaret ediyor.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Devlet Erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir'de.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
Başkan Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 29 Ekim mesajı: Hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM MESAJI: HEDEFLERİMİZE AYNI ŞEKİLDE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ

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