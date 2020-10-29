29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hatay'daki yangının 'kundaklama' sonucu çıktığını iddia eden kadın: Sözlerimin arkasındayım

Son dakika: Hatay'daki yangının 'kundaklama' sonucu çıktığını iddia eden kadın: Sözlerimin arkasındayım

Son dakika haberine göre, 'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan, 22 saatlik çalışmayla söndürülen  sırasında cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp ‘kundaklama’ iddiasında bulunan Banu D., "İddialarım arkasındayım. Bu arazide, bu eğimde kozalak sıçramasıyla yangın yayılmaz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Hatay'daki yangının 'kundaklama' sonucu çıktığını iddia eden kadın: Sözlerimin arkasındayım

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün saat 14.00 sıralarında Akarca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Sarıseki, Denizciler, Karayılan ve Azganlık mahallelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve İl Orman Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, 22 saat sonra dün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Hataydaki yangın felaketinin sembolü oldu! O baba alevlerden kaçış anını A Habere anlattı HATAY'DAKİ YANGIN FELAKETİNİN SEMBOLÜ OLDU! O BABA ALEVLERDEN KAÇIŞ ANINI A HABER'E ANLATTI


KUNDAKLAMA İDDİASI
Yangınla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 'kundaklama' sonucu çıktığı iddia edildi. İş yerinin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını görüntüleyen Banu D., alevlerin sıçrama ihtimali olmadığını, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, "Alakasız yerler yanıyor. Oraya yangın sıçramadı. Ağaçların içinde yakıyorlar. Ormanın içindeler yakıyorlar. Orada insanlar var, yakıyorlar" diye konuştu



İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ
Görüntüleri çektiği anı ve iddialarını anlatan Banu D., güvenlik nedeniyle yüzünü göstermek istemedi. Banu D., iş yerinin karşı tarafında ormanlık alanı çok iyi bildiğini ve arazi yapısı gereği sıçrama yoluyla yangının bu şekilde yayılamayacağını kaydetti. Yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia eden Banu D., "Çam kozalağında çıkması mümkün değil. Gelip denesinler, fırlatsınlar. Bu şekilde tutuşmaz. Buraları gündüz gözüyle birileri yaktı" diye konuştu.



'BURAYI BİLMEYENLER KENDİNCE YORUM YAPIYORLAR'
Cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde alevlerin yüzlerce metre arayla yükseldiğine dikkat çeken Banu D. iddialarının arkasında olduğunu ve yüzlerce hayvana ve bitkiye kıyıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu çok bariz ki buraları birileri yaktı. Yazıktır. Bukalemun bile zehirlenerek ölmüş. Telafisi olmayan şeyler. İnsanlar sosyal medyadan burayı bilmeden yorum yapıyorlar."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Bakan Pakdemirli helikopterle yangın bölgesini inceledi BAKAN PAKDEMİRLİ HELİKOPTERLE YANGIN BÖLGESİNİ İNCELEDİ
Hataydaki yangın kontrol altına alındı HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika...Mersindeki yangın kontrol altına alındı SON DAKİKA...MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliden Hataydaki yangın hakkında flaş açıklama SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN HATAY'DAKİ YANGIN HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA