Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Hatay'daki yangın hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangını hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok." ifadelerine yer verdi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangını hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
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