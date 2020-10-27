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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Hatay'daki yangın hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... 'ın İskenderun ilçesindeki orman yangını hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Hatay'daki yangın hakkında flaş açıklama

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangını hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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