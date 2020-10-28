Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Defne ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürüldüğü bildirildi.
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çökek ve Koçören Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. soğutma yapılıyor.