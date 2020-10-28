28 Ekim 2020, Çarşamba
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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

'ın Defne ilçesindeki kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürüldüğü bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çökek ve Koçören Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. soğutma yapılıyor.

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