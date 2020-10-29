Son dakika: Bursa'da koronavirüs vakaları 1 ayda 3'e katlandı! Vali B planına geçildiğini açıkladı

YASAK ŞİMDİLİK YOK

"Bu konuda şu an için böyle bir düşünce yok gündemimizde, şimdilik yok. Ama Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde bakanlığımız sokağa çıkma yasağı uygular mı, onu tahmin etmem söz konusu değil. Ama şu an için bir sokağa çıkma yasağı yok.

"HIZI KESERSEK…"

Herhangi bir duruma karşı Bursa olarak 'B' planımız var tabi. Bir kısıtlama düşüncemiz şu an yok. Ankara'da Bilim Kurulu'nun almış olduğu tavsiye çerçevesinde şayet ülke genelinde bir kısıtlama olacaksa bunu Bursa'da da uygulayacağız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerdeki hıfzıssıhha kurulları zaten bölgelerine uygun kararları şu an için aldık biz. İlimizde ekim ayı itibarıyla Covid-19 vaka hızı artıyor. Bu hızı kesmemiz gerekiyor.

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