Son dakika: Bursa'da koronavirüs vakaları 1 ayda 3'e katlandı! Vali B planına geçildiğini açıkladı
Son dakika haberine göreTürkiye’de koronavirüs vaka artışlarının en çok olduğu illerden biri de Bursa. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentteki incelemelerin ardından sağlık kapasitesinin artırılacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canpolat, son bir ayda vaka artışlarının 3’e katlandığını söyleyerek, "Bursa olarak 'B' planımız var. Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak" dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, il genelinde son 1 ayda günlük koronavirüs vaka sayılarının tam 3 katına çıktığını belirterek, halkı tedbirlere uymaları, ilgili birimleri de taviz vermemeleri konusunda uyardı.
BURSA'DA B PLANI
Sokağa çıkma yasaklarının gündemde olmadığını belirten Vali Canbolat, "Bursa olarak 'B' planımız var. Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak" dedi.
29 EKİM TÖRENİNDE UYARILARINI YİNELEDİ
Bursa Valisi Canbolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kentteki günlük vaka sayılarının 1 ayda 3 kat arttığı açıklamasını hatırlatan Vali Canbolat, halkı tedbirlere uymaları konusunda uyarırken, koronavirüsle mücadelede Bursa olarak 'B' planlarının olduğunu söyledi.
"BURSA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI HIZLA ARTIYOR"
Bursa'da artan vakaların ardından alınacak tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların olup olmayacağı yönünde soruya cevap veren Vali Canbolat önemli son dakika uyarılarının olduğu açıklamasında şöyle konuştu:
YASAK ŞİMDİLİK YOK
"Bu konuda şu an için böyle bir düşünce yok gündemimizde, şimdilik yok. Ama Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde bakanlığımız sokağa çıkma yasağı uygular mı, onu tahmin etmem söz konusu değil. Ama şu an için bir sokağa çıkma yasağı yok.
"HIZI KESERSEK…"
Herhangi bir duruma karşı Bursa olarak 'B' planımız var tabi. Bir kısıtlama düşüncemiz şu an yok. Ankara'da Bilim Kurulu'nun almış olduğu tavsiye çerçevesinde şayet ülke genelinde bir kısıtlama olacaksa bunu Bursa'da da uygulayacağız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerdeki hıfzıssıhha kurulları zaten bölgelerine uygun kararları şu an için aldık biz. İlimizde ekim ayı itibarıyla Covid-19 vaka hızı artıyor. Bu hızı kesmemiz gerekiyor.
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