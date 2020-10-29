Son dakika... Kafeler ve restoranlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bakan Koca, vakaların görüldüğü en çok il olarak İstanbul'u işaret etmişti. Kovid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğu duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde mekanların kapatılıp kapatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, mekanlar kapanacak mı? Kafeler ve restoranlar kapanıyor mu? Canlı müzik saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim."