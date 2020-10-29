Mekanlar ile ilgili son dakika açıklaması: Kafeler ve restoranlar kapanacak mı? Canlı müzik saat kaçta bitecek?
Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle mekanların kapatılması gibi kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, mekanlar kapanacak mı? Kafeler ve restoranlar kapanıyor mu? Canlı müzik saat kaçta bitecek? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Kafeler ve restoranlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bakan Koca, vakaların görüldüğü en çok il olarak İstanbul'u işaret etmişti. Kovid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğu duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde mekanların kapatılıp kapatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, mekanlar kapanacak mı? Kafeler ve restoranlar kapanıyor mu? Canlı müzik saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
MEKANLAR KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim."
CANLI MÜZİK SAAT KAÇTA BİTECEK?
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul özelinde veya temaslı iller ve ilçeler özelinde bir kısıtlama söz konusu olur mu? İstanbul'da son dönemde akşamları yapılan korona partileri de gündemde, bu konularda neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur."
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
BİLİM KURULU İLK KEZ İSTANBUL'DA TOPLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak'ta başlayan Bilim Kurulu toplantılarının ilk kez Ankara dışında bir ilde yapıldığına dikkati çekti.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
"İstanbul'da son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran, 16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucu. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa'da yüzde 84, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üretilmesi, salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve teması çok azaltacaktır"
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