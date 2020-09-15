CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Atatürk" açıklamasının yankıları sürüyor. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına "Geçmişe yapılan bir saygısızlıktır. Atatürk’e soyadını CHP verdi" dedi ve yaşananlara ateş püskürdü.