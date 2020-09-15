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Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber'de Canan Kaftancıoğlu ve CHP'ye yüklendi: Atatürk’e soyadını CHP verdi

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Giriş: 15.09.2020 23:39
Güncelleme:16.09.2020 00:07
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Atatürk" açıklamasının yankıları sürüyor. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına "Geçmişe yapılan bir saygısızlıktır. Atatürk’e soyadını CHP verdi" dedi ve yaşananlara ateş püskürdü.
Mumcu: Atatürk’e soyadını CHP verdi
Mumcu: Atatürk’e soyadını CHP verdi
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