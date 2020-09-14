CHP'de Kaftancıoğlu krizi! Skandal Atatürk açıklaması sonrası tepki yağıyor!

Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bayan Kaftancıoğlu, hiç debelenmeyin! Mustafa Kemal Atatürk sizin zihninizde, fikrinizde, genetiğinizde yok. Bu gerçek, 'askeri' olmaktan rahatsızlık duyup, bunu örtbas etmek için samimiyetsiz bir 'yoldaşlık' uydurmanızdan, söylemlerinizden belli."

"Siz kimsiniziz ki Atatürk'ün yoldaşı olasınız.! Sizin kategorinizi de, gerçek aidiyetinizi de, alışkanlıklarınızı da çok iyi biliyoruz. Kimseyi kandıramazsınız. Donmuş olan da, statik olan da asıl sizsiniz."