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Son dakika: Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs ilk kez 'da toplandı. , toplantı sonrası açıklama yapacak.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplandı.

Son dakika: Bilim Kurulu İstanbulda toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak SON DAKİKA: BİLİM KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.


Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Bilim Kurulu'nun İstanbul için yeni tavsiye kararları alması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için düşünülmediği belirtiliyor. Denetimlerin sıkılaştırılması beklenirken, toplu taşıma ve mesai saatleri ile ilgili bir tavsiye kararının da olması bekleniyor.

Lokanta, kafe, pazar yeri gibi insanların yoğunlaştığı alanlar ile ilgili kararların da tavsiye edilebileceği bildiriliyor.

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