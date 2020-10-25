Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeledi! İşte koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih!

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde aşı çalışmaları sürüyor. Çin ve Almanya'da üzerinde çalışılan iki aşı Türkiye'de de deneniyor. Bunun yanı sıra yerli aşı çalışmaları da son sürat devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Osman Müftüoğlu, aşı çalışmalarıyla ve koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını köşesinde kaleme aldı. İşte Müftüoğlu'nun o yazısı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile önceki gün Bursa'da yaptığım görüşmede salgında son duruma ilişkin farklı konuları etraflıca tartışma fırsatı buldum. Bakan, her zaman olduğu gibi sorularıma net yanıtlar verdi. Görüşmenin beni memnun eden en önemli bölümü ise aşılarla ilgili söyledikleri oldu. Bu gelişmelerden grip aşısına ilişkin notlarımı dün sizlerle paylaştım. Yeniden özetleyeyim: Anlaşılan o ki Sayın Bakan ve ekibi "en az 3 milyon doz grip aşısı" rakamına ulaşmada kararlılar. Eğer sıkıntılı bir durum söz konusu olursa da bu rakamın daha da artabileceği düşüncesindeler. Peki, esas meseleye yani "Korona aşısı ne zaman gelecek?", "İlk aşamada muhtemelen kaç doz aşı uygulanabilecek?" sorularının yanıtına gelince... Buyurun.