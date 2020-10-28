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Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi öldü! İşte Berde’de saldırı sonrası yaşananlar

, şehir merkezini misket bombalarıyla vurdu. Saldırıda şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla yaralı var. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi öldü! İşte Berde’de saldırı sonrası yaşananlar

'ın yine sivilleri hedef aldı ve vurdu. Sivil katliamının yaşandığı noktayı ekranlara taşıyan A Haber muhabiri bölgede bulunan insanların kaçmaya çalıştığını söyledi. Atılan bomba bir araca isabet etti ve alev alev yandı.

Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi öldü! İşte Berde’de saldırı sonrası yaşananlar ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERİ VURDU: 21 KİŞİ ÖLDÜ! İŞTE BERDE’DE SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR

EKİPLER OLAY YERİNDE

kentinin iki farklı noktasında dumanlar yükseliyor. Çok şiddetli patlamalar yaşandı. Sivillerin yaşadığı panik A Haber kameralarına yansıdı. Çevrede güvenlik güçleri tedbir alırken halkı çevreden uzaklaştırmaya çalıştırıyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi.

YARALI KİŞİ A HABER'E KONUŞTU

Saldırıdan sonra A Haber mikrofonlarına konuşan Azerbaycan vatandaşı, "Burada bankamatikten para çekiyordum. Bir anda saldırı gerçekleşti. Burası cephe bölgesinden çok uzak. Ben yaralandım o bölgede bir kişi hayatını kaybetti." ifade etti.

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