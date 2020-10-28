Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi öldü! İşte Berde’de saldırı sonrası yaşananlar
Ermenistan, Berde şehir merkezini misket bombalarıyla vurdu. Saldırıda şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla yaralı var. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı.
Ermenistan'ın yine sivilleri hedef aldı ve vurdu. Sivil katliamının yaşandığı noktayı ekranlara taşıyan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu bölgede bulunan insanların kaçmaya çalıştığını söyledi. Atılan bomba bir araca isabet etti ve alev alev yandı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Berde kentinin iki farklı noktasında dumanlar yükseliyor. Çok şiddetli patlamalar yaşandı. Sivillerin yaşadığı panik A Haber kameralarına yansıdı. Çevrede Azerbaycan güvenlik güçleri tedbir alırken halkı çevreden uzaklaştırmaya çalıştırıyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi.
YARALI KİŞİ A HABER'E KONUŞTU
Saldırıdan sonra A Haber mikrofonlarına konuşan Azerbaycan vatandaşı, "Burada bankamatikten para çekiyordum. Bir anda saldırı gerçekleşti. Burası cephe bölgesinden çok uzak. Ben yaralandım o bölgede bir kişi hayatını kaybetti." ifade etti.