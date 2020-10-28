Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi öldü! İşte Berde’de saldırı sonrası yaşananlar

YARALI KİŞİ A HABER'E KONUŞTU

Saldırıdan sonra A Haber mikrofonlarına konuşan Azerbaycan vatandaşı, "Burada bankamatikten para çekiyordum. Bir anda saldırı gerçekleşti. Burası cephe bölgesinden çok uzak. Ben yaralandım o bölgede bir kişi hayatını kaybetti." ifade etti.