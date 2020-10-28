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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın düzenlendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:48
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Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz.

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Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

#Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

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Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...