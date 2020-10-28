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28 Ekim 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...
Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın düzenlendiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:48