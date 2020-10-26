Yargıtay Üyesi İsa Çelik: "İskenderun’da canlı bomba tesadüf" diyen var mı?
Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik; sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Çelik, "Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra İskenderun’da canlı bomba tesadüf diyen var mı?”
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüphelenilen 2 teröristten biri takip sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.
ÇELİK: İSKENDERUN'DA CANLI BOMBA TESADÜF DİYEN VAR MI?
Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Çelik; "Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra İskenderun'da canlı bomba tesadüf diyen var mı? Amerika'nın terör uyarısı yapmadığı tek yer ABD'dir! Çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yoktur" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği, 23 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı.
Temsilcilikler aracılığıyla yürütülen her türlü vatandaşlık ve vize işlemi de uyarı kapsamında geçici olarak durdurulmuştu.
(SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH)
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