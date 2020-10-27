Teröristlerden temizlenen Amanos Dağları'nın PKK terör örgütü için önemi nedir?

Hatay'da yaşanan terör saldırısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalandığını açıklarken Amanos Dağları'nın da PKK'lı teröristlerden temizlendiğini açıkladı. Peki Amanos Dağları PKK'lı hain teröristler için ne ifade ediyor?

PKK'LI TERÖRİST AMANOS'UN ÖNEMİNİ ANLATTI

Afrin'de mart ayında Türk askerine teslim olan ve Türkiye'ye getirildikten sonra sevk edildiği Hatay Adliyesinde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist M.K. ifadesinde Amanos Dağları'nın PKK terör örgütü için neyi ifade ettiğini açıkladı.

YAPILANMAYI DEŞİFRE ETTİ

Örgüt içerisinde, ideolojik ve silahlı eğitimin yanı sıra farklı zamanlarda taktik, suikast, sızma, baskın, pusu, telsiz, termal, drone ve kamuflaj eğitimleri aldığını belirten M.K, örgütün Amanoslar'daki yapılanmasına ilişkin de itiraflarda bulundu.

AMANOSLAR İÇİN ÖZEL SEÇİM YAPILIYORDU

M.K, terör örgütü için Amanoslar'ın özel önemi olduğunu anlatarak, bu bölgeye gönderilecek teröristlerin seçiminde de büyük özen gösterildiğini söyledi.

AMANOSLAR'A YETENEKLİ VE AZİMLİ KİŞİLER ALINIRDI

"Amanoslar'a gönderilenler yetenekli ve azimli kişilerdir, seçmeleri çok zor yapılır. Arazi şartları nedeniyle Amanoslar'ın sürekli konusu geçiyordu." şeklinde itirafta bulunan M.K, bölgeye sözde komutan düzeyinde kişilerin de gönderildiğini ifade etti.

AMANOS İÇİN SEÇMELERE GİRDİM AMA YARALANDIM

M.K, 2016 yılında Amanoslar için seçme yapıldığını, ancak yaralandığı için kendisinin gönderilmediğini aktararak, "Bürüsk, Zinar, Berhüdan, Hebat ve Ağit'in seçmesi yapıldı. Gidip gitmediklerini bilmiyorum. Bunlar teknik eğitim alıyordu. İkinci grupta ise takım komutanlarının arasından kişilerin Amanoslar'a gideceği söylendi. En yetenekli kişiler Cemal ve Ağir gittiler. Bunlar Afrinli takım komutanıydı." dedi.

AMANOS STRATEJİK BÖLGE

Amanos, Akdeniz'e en uç çıkış noktası olması nedeniyle önem taşıyor. Örgüt açısından Şırnak-Siirt, Tunceli-Sivas ve Karadeniz bölgeleri "stratejik öneme sahip" olarak nitelendiriliyor.

PKK İÇİNDE DE TARTIŞMA YARATMIŞTI

1988'ten bu yana bölgeyi "savaş alanları" arasında gösteren PKK, çoğunlukla Suriye'den Güneydoğu'ya geçiş amaçlı kullandığı Amanos'ta yerleşemedi. Örgütün Amanos'a gönderdiği teröristlerin büyük bölümü TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ortadan kaldırıldı. Bu nedenle örgüt tarafından her yıl düzenlenen konferanslarda "sözde Amanos eyaleti yapılanması" etkili eylemler gerçekleştiremediği için PKK yönetimine hesap vermek zorunda kaldı. PKK Amanos'ta yerel ilişkiler kurmakta başarılı olamadı ve kendisini ayakta tutacak potansiyel bulmakta sıkıntı yaşadı.

Bölgede Alevi ve Kürt nüfusu yanında Türkmen ve Arap nüfusu yaşıyor.

GÜNEYDOĞU'DAN AKDENİZE ÇIKIŞ YOLU

Amanos'ta barınamayan örgüt, daha çok ulaşılması güç dağlık alanlarda barınmayı tercih etti. Örgütün Amanos bölgesinde eylem yapmayı istemesinin nedenlerinin başında "Güneydoğu'dan Akdeniz'e doğru çıkabilme isteği" geliyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Son yıllarda Amanos Dağları'nda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında Osmaniye bölgesinde ele geçirilen sığınak, depo ve toprağa gömülü haldeki bidonlarda da çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Osmaniye'deki yetkililer de Amanos Dağları'ndaki terör örgütü üyelerinin bölgeye daha önce Irak'tan gelirken, son birkaç yıldır terör örgütünün Suriye'de güçlenmesi ile bu ülkeden gelmeye başladıklarını kaydetmişti. Ayrıca son yıllarda bölgeye gelen teröristlerin ve getirilen mühimmatların özellikle sınıra en yakın yer olan ve şu an PKK'nın hakim olduğu Afrin'den geldiği tespit edilmişti.

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