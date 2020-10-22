Son dakika: Hatay'da ne oldu? Valilikten siren sesi açıklaması! Hatay kırmızı alarm nedir? Hava saldırısı...

Son dakika... Hatay'da ne oldu? Hatay'da duyulan siren seslerinin ardından sosyal medyada kırmızı alarm konusu bir kez daha gündeme geldi. Siren seslerinin duyulması ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, siren sesinin nedenini araştırmaya başladılar. Kırmızı alarmın ne anlama geldiği merak edilirken, Hatay Valiliği konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Hatay'da ne oldu? Hatay kırmızı alarm nedir? Hava saldırısı mı var? İşte Hatay Valiliği siren sesi açıklaması...

HATAY'DA NE OLDU? SİREN SESLERİ...

Siren seslerinin duyulmasının ardından Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. Hatay Valiliği'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

"Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; Başkanlığımız ile ASELSAN A.Ş. arasında 19.02.2019 tarihinde imzalanan "Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu İşleri Sözleşmesi" kapsamında İlimizde Kurulumu tamalanan Siren Sistemlerinin geçici muayene kabul işlemleri 20-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu işlemler sahada siren seslerinin çaldırılması ve sesli anons şeklinde olacaktır."