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PKK'dan yeni tehdit! Ölümcül kamikaze saldırısı

'da Amanoslar kırsalında terör örgütü 'ya yapılan operasyonlar kapsamında hainlere ait paramotor ele geçirildi. PKK terör örgütünün dün İskenderun'da gerçekleştirdiği saldırılardaki önemli detaylardan biri de paramotordu. Menbiç'ten paramotor aracılığıyla Amanoslar'a gelen iki ayrı grup, burada terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladı ancak güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde saldırılar önlendi. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın geçtiğimiz günlerde "Hava kuvvetlerimizi inşa ediyoruz" açıklaması dikkat çekerken, uzmanlar PKK'lı teröristlerin bu tip hava araçları ile kamikaze saldırıları düzenleme riskinin olduğunu söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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PKK'dan yeni tehdit! Ölümcül kamikaze saldırısı

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Amanos Dağları'danki varlığı bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'nın yeni saldırı planı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde önlendi.

Münbiç bölgesinden Amanoslar'a paramotor hava aracı ile gelen PKK'lı teröristler, alınan istihbarat üzerine takibe alındı.

İskenderun şehir merkezinde PKK grubu ile sıcak temas sağlanırken, teröristler etkisiz hale getirildi.

PARAMOTORLA HAVA KUVVETLERİ KURUYORLAR!
PKK terör örgütünün son dönemde paramotor hava araçlarını sıklıkla kullanması ise dikkati çekiyor. PKK elebaşlarından Murat Karayılan, geçtiğimiz günlerde, "Hava kuvvetlerimizi kuruyoruz" demişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kurmay Albay Ünal Atabay, PKK'nın paramotor hava araçlarını daha önce de kullandığı ifade ederek, "Bundan sonra daha dikkatli olmak gerekiyor. Paramotor aracılığıyla bazı bölgelere ölümcül kamikaze tipi kullanma riskleri var. Bulundukları yerlerden patlayıcı da atabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

HATAY VALİLİĞİ PARAMOTOR'U YASAKLAMIŞ
Hatay Valiliğinin 2017 yılında paramotor kullanılmasını yasakladığını hatırlatan Atabay, "Demek ki, PKK'nın bu araçları kullanabileceğine dair istihbarat bilgileri varmış ve denetimlerin kolaylaştırılması açısından yasaklanmış." diye konuştu.

Paramotorun kullanımıyla ilgili bilgi veren Atabay şunları söyledi:
"Bunlar havadan görülmesi zor, hızı düşük ve küçük bir hava vasıtası. Bunlar ses çıkaran ve gözle görülebilen vasıtalar. 5 bin metreye çıkabiliyor ama bu irtifaya çıkamazlar zira basınç etkisiyle ölürler. Bunlar 500-1000 metre irtifadan gelmiş olabilirler. Karanlık bölgeden geldilerse, görülmeyebilirler. Münbiç'ten kalktığına göre, istihbaratı alınmış. Bu paramotor daha önce de kullanıldı. Haftanin'de kullanım sırasında havada vuruldu. Hakurk'daki operasyonlarda paramotorların ele geçirildiği Milli Savunma Bakanlığının sitesinde var."

ABD'NİN TERÖR UYARISI
PKK'nın düzenlediği bu terör saldırısının ABD ve Fransa büyükelçiliklerinin yaptığı 'terör saldırısı uyarısı'ndan hemen sonra gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Atabay, "ABD uyarılarına bağlı olan ve beklenen bir terör faaliyetinin bir parçası mı bu? Yoksa zamanlaması mı denk gelmiş, bir başka PKK faaliyeti mi? Bunu değerlendirmek lazım. MİT ve Emniyet'in yapacağı çalışmalarla bu ortaya çıkacaktır." dedi.

AMANOS'TA TERÖRİST SAYISI SIFIRLANDI
PKK terör örgütünün kurulduğu ilk dönemden bu yana Amanos Dağları eteklerini yoğun şekilde kullandığını ifade eden Atabay, "Afrin'den gelerek, Amanos Dağları'na geliyor. Kahramanmaraş daha sonraki geçiş güzergahı. Teröristlerin bu bölgede barındığını biliyoruz. Dün akşam 100-150 teröristin bulunduğu bölgeydi. Terörle mücadele operasyonları sayesinde bu sayı 25'e indi. Ve son olarak 4 terörist kalmıştı. Dün akşamki operasyon sonrası sıfırlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

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