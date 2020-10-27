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Hatay’da terör saldırısı nasıl önlendi? Peki teröristler neden paramotor kullandı? Uzman ismi A Haber’de değerlendirdi

'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde polisin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı patlatması sonucu sıcak anlar yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda teröristlerin paramotorlarla geldiği tespit edildi. Peki teröristler neden paramotor kullandı? Arkalarında başka güçler mi var? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Başkanı verdi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Hatay’da terör saldırısı nasıl önlendi? Peki teröristler neden paramotor kullandı? Uzman ismi A Haber’de değerlendirdi

İşte Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

"PKK'nın arkasında zaten başka güçler var. Bu sonucu sadece taktiksel bir duruma bağlayarak çıkarmıyoruz. Birçok şeyi üst üste koyarak bunu söylüyoruz.

Hatay’da terör saldırısı nasıl önlendi? Peki teröristler neden paramotor kullandı? Uzman ismi A Haber’de değerlendirdi HATAY'DA TERÖR SALDIRISI NASIL ÖNLENDİ? PEKİ TERÖRİSTLER NEDEN PARAMOTOR KULLANDI? UZMAN İSMİ A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Bir taşeron örgüt olduğunu bir vekalet savaşının unsuru olduğunu hatta kullanışlı bir malzeme olduğunu hep konuştuk.

NEDEN PARAMATOR?

Türkiye Suriye'de ve Irak'ta sınırlarını ileriden koruma yöntemini seçti. Gözlem faaliyetlerini teknoloji ile de destekleyerek ileri bir seviyeye getirdi. Şu an sınırlarımızda adeta kuş uçurtmuyoruz. Bunun böyle bilinmesi lazım. PKK daha önce 100-150 kişiyi sokabildiği Amanoslar'a şimdi hiç kimseyi sokamayınca kendine bir usül aradı.

KULLANMAYI NEREDEN ÖĞRENDİ?

PKK bunu nereden öğreniyor? Diğer başka ülkelerden yada başka terörist gruplardan öğreniyor. DEAŞ gibi uluslararası ağa sahip teröristlerden öğreniyor. PKK oradan aldığı bilgileri ve imkanları kendine göre deniyor. Burada iki tane unsur var. Biri paramotor diğeri ise kamikaze drone…

"AMAÇLARI UZAKTAN...."

Burada şunu yapmaya çalışıyor. 'Sınırını geçemediğin Türkiye'ye acaba uzaktan nüfuz edebilir miyim?' Çok basit ve ilke bir hava aracı. Bir paraşüt ve bir pervane var sessizce çalışabiliyor. Irak'ta ve Suriye'de hava akımlarını düşünürsek bilmek gerebilir bunu kullanmayı. Ters bir rüzgarda düşebilir. Çok elverişli birşey değil.

MENBİÇ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Burada dikkat çekici nokta Menbiç oldu. Neden Menbiç? Tel Rıfat terör yuvası… Neden buraya gelip buradan geçiş yaptılar. Menbiç istikrara kavuşacaksa Türkiye ile bu olmak zorunda. Sadece İdlib'e değil Menbiç ve Tel Rıfat'a yönelik düşünceler de üretmemiz lazım." (A HABER ÖZEL)

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