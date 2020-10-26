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Son dakika: İşte Hatay'daki o teröristler | Canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış...

haberi... Amanos dağlarından ’ye eylem amaçlı gelen iki PKK’lı terörist, ’ın Payas ilçesinde gasp ettikleri araçla İskenderun’a doğru gelirken uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. Bu gelişme sonrası iki PKK'lı teröristin fotoğrafları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: İşte Hatay'daki o teröristler | Canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış...

Eylem amaçlı 'ye gelen teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun ilçesinde sıkıştırdı.

Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri kendisini patlattı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Amanos kırsalına indikten sonra bir aracı gasp ettikleri ortaya çıktı.

Teröristlerin eylem için gasp ettikleri araçtayken fotoğraflarına da ulaşıldı.

İki terörist çatışmadan önce seyir halindeyken kent güvenlik kameralarına böyle takıldı.

(HALİT TURAN/SABAH)

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