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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan teröre geçit verilmeyecek mesajı

Başkanı , 'daki terör saldırısı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop yaptığı paylaşımda, " teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan teröre geçit verilmeyecek mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

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