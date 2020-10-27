TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan teröre geçit verilmeyecek mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki terör saldırısı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop yaptığı paylaşımda, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir." ifadelerine yer verdi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir." açıklamasında bulundu.
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