Kod adı “Hacıbey”olan Enver Altaylı'nın çelişkileri ifşa oldu! Ne söyledi, ne yaptı?

DAMADININ FETÖ İRTİBATI VAR MI?

Altaylı: Bana göre örgüt ile bir bağlantısı yoktur. Bağlantısı olmadığından da bana böyle bir istek ve taleple gelmedi

Damadı: Dilara Altaylı ile evlenmeye karar verdikten sonra kendim ile ilgili olarak her şeyi kendisine anlattım. Cemaat sohbetlerine gidip geldiğimi, bu yapı içerisinde olduğumu açık ve samimi olarak söyledim. Dilara hanımda benim anlattıklarımı babası Enver Bey ile paylaşmış, Enver Bey de kendisine, 'Ben onların büyük abilerinden Mustafa Özcan'ı tanırım' demiş.