Buğra Kavuncu Meral Akşener'in prensiydi: A Haber ekranlarında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti içerisinde yaşanan FETÖ tartışmaları sürerken İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte çoğu FETÖ'cü olan grupla yemek yemesine ilişkin A Haber ekranlarında suç duyurusunda bulundu. "Masadaki herkesin FETÖ'cü olduğunu bildiğiniz halde neden oturursunuz?" diyen Taşkaya, Buğra Kavuncu'nun Meral Akşener'in parti içindeki prensi olduğunu ifade etti.

İYİ Parti içerisinde haftalardır süren FETÖ tartışması her geçen gün alevleniyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa bağlanan İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MASADAKİLERİN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİN HALDE NİYE OTURURSUN?

2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte çoğu FETÖ üyesi isimlerle bir araya gelmesini değinen Taşkaya, "Masadaki herkesin FETÖ'cü olduğunu bildiğiniz halde neden oturursunuz? FETÖ'cülerle iyi bir şeyi ya da kötü bir şeyi paylaşmak için oturursunuz. Türkiye'nin bela olarak gördüğü insanlarla oturdular." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM!

FETÖ'cülerle aynı masada oturmayı "vatan hainliği" olarak yorumlayan Adem Taşkaya, masadaki Enver Altaylı'nın CIA ve Alman istihbaratına çalıştığını ifade etti. Taşkaya, söylediklerini devletin bir suç duyurusunu olarak algılaması gerektiğini belirtti.

BUĞRA KAVUNCU AKŞENER'İN PRENSİYDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu kurucu üye yapmak istediği ancak bunun parti içinden tepki görmesi nedeniyle gerçekleşmediğini belirten Taşkaya, Akşener'in Buğra Kavuncu'yu parti içindeki "prens" olarak gördüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya A Haber ekranlarında, 2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı, Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğrafı paylaşmıştı.