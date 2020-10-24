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0){for(t=0;t
24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA FETÖ ajanı Enver Altaylı ByLock'tan çıktı! İP'teki FETÖ ağında şüpheli para transferi Giriş: 24.10.2020 12:47 Güncelleme:24.10.2020 12:49 Türkiye günlerdir İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarını konuşuyor. Bir özel televizyon kanalında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' diyen Özdağ, Enver Altaylı'ya dikkat çekmişti. Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, bazı örgüt üyelerinin Bylock’ta Altaylı hakkındaki yazışmaları ortaya çıktı. İYİ Parti'de (FETÖ ağına) şüpheli para transferi Enver Altaylı'ya şoför üzerinden yapıldı. DİĞER