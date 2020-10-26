Yine hazıra kondu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan bir emek hırsızlığı daha!

AK Partili Üsküdar Belediyesi'nin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük geliştirip uyguladığı empati isimli proje yıllar önce faaliyete geçti.

Her sokağa kedi evleri ve kedi mamaları koymak üzere tasarlanan proje yıllarca Üsküdar İlçesi'nde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yine AK Partili bir belediyeye ait sokak hayvanları için faaliyete geçirilen empati isimli projeyi sadece harf değiştirerek 'semtpati' adıyla kendi yeni projesi olarak açıkladı.