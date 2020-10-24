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TCG Anadolu'da yerli İHA ve SİHA'lar görev yapacak

Gelecek yıl ’ne teslim edilecek en büyük savaş gemimiz ’da, İHA’lar ve ’lar da görev yapacak. Böylece İHA ve SİHA'ların menzil alanı genişleyecek ve ihtiyaç halinde Mavi Vatan'ın dört bir yanında görev alabilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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TCG Anadolu'da yerli İHA ve SİHA'lar görev yapacak

Türk savunma sanayiinin büyük başarı elde ettiği İHA ve teknolojisi, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) 'da kullanılacak.

Gemiye, çeşitli boyutlarda jet motorlu, gemiye iniş kalkış yapabilen, gerektiğinde vuruş kabiliyeti olacak İHA'lar yerleştirilecek.

TCG Anadolu'da yerli İHA ve SİHA'lar görev yapacak TCG ANADOLU'DA YERLİ İHA VE SİHA'LAR GÖREV YAPACAK

'ye küresel güç olma yolunda kritik kabiliyetler kazandıracak gemi, 30 hava aracı taşıyabilecek, 1 amfibi taburla kriz bölgelerine müdahale edebilecek.

TCG Anadolu için 2021'de seri üretimine başlanacak TUSAŞ Kargo İHA ve geçen yıl ilk uçuşunu yapan Albatros Kargo İHA gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Gemide kullanılacak taktik İHA'ların dikey iniş kalkış olmadan gemiden kalkmasının da mümkün hale getirildiği bilgisine ulaşıldı. İnşasına Tuzla tersanesinde devam edilen gemi, gelecek yıl 'ne teslim edilecek.

ATEŞ SERBEST TATBİKATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
, bütün hedeflerin tam isabetle vurulduğu Ateş Serbest-2020 faaliyetinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.

BETÜL USTA/SABAH

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