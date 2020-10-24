TCG Anadolu'da yerli İHA ve SİHA'lar görev yapacak

ATEŞ SERBEST TATBİKATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, bütün hedeflerin tam isabetle vurulduğu Ateş Serbest-2020 faaliyetinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.

BETÜL USTA/SABAH

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