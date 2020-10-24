DGS ek tercihler ne zaman? Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. 7 Ekim'de sonuçların açıklanması ile birlikte herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini beklemeye başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.