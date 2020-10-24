Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı...
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama uygulanacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'nin 23 Ekim tarihli koronavirüs tablosuna göre, 2.165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarının 2 binin üzerine çıkması herkesi tedirgi ederken, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca2dan açıklama geldi. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama uygulanacak mı? İşte cevaplar...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:
"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor."
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA 2 KASIM'DA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
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