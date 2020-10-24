Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'nin 23 Ekim tarihli koronavirüs tablosuna göre, 2.165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarının 2 binin üzerine çıkması herkesi tedirgi ederken, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca2dan açıklama geldi. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama uygulanacak mı? İşte cevaplar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor."