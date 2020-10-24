Son dakika: MSB'den Pentagon'a S-400 tepkisi: Tutarlı değil

MSB, açıklamasında, "Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır" sözlerini kullandı.

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