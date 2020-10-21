Türkiye’nin S-400 denemesi rahatsız etmişti! NATO Yunanistan’ın S-300 hamlesine neden sessiz?

NATO, dünyanın en güçlü orta menzilli hava savunma sistemlerinden biri kabul edilen S-300'ü "SA-10" olarak isimlendiriyor. Üretildiği tarihten bugüne üzerinde bazı değişiklikler yapılan S-300, balistik füzelere karşı savunma amacıyla da kullanılıyor.

100 hedefi eş zamanlı radar takibine alabilen S-300 hava savunma sistemi, yaklaşık 5 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. 5 ila 150 kilometre menzilde hedefi vurma kapasitesine sahip sistemin balistik ve teknik özellikleri farklı olmak üzere çeşitli modelleri bulunuyor.



