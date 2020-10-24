24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin S-400 testleri ABD'yi rahatsız etti! Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'dan skandal açıklama

Türkiye'nin S-400 testleri ABD'yi rahatsız etti! Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'dan skandal açıklama

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı savunma sistemlerini test etmesi 'yi rahatsız etti. S-400'lerin test edilmesini Başkan Erdoğan, "ABD'ye soracak değiliz" şeklinde açıkladı. Gelişmelerin ardından ABD'den skandal bir açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
ABONE OL
Türkiye'nin S-400 testleri ABD'yi rahatsız etti! Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'dan skandal açıklama

Türkiye'nin dış tehditlere karşı büyük bir hamleyle ve her türlü baskıya rağmen dik durarak Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini test etmesi ABD'yi rahatsız etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı.

NATO'YA OLAN BAĞLILIĞA ÖRTÜŞMÜYORMUŞ

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi.

Başkan Erdoğandan S-400 açıklaması: Amerikanın yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz BAŞKAN ERDOĞAN'DAN S-400 AÇIKLAMASI: AMERİKA'NIN YAKLAŞIMI KESİNLİKLE BİZİ BAĞLAMAZ

BAŞKAN ERDOĞAN: ABD BİZİ BAĞLAMAZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin S-400 denemesi rahatsız etmişti! NATO Yunanistan’ın S-300 hamlesine neden sessiz? TÜRKİYE'NİN S-400 DENEMESİ RAHATSIZ ETMİŞTİ! NATO YUNANİSTAN'IN S-300 HAMLESİNE NEDEN SESSİZ?
Türkiye’nin S-400 denemesi rahatsız etmişti! NATO Yunanistan’ın S-300 hamlesine neden sessiz?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA