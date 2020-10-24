Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, (S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz" dedi.
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Milli Savunma Bakanı Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
Akar: "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir."
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