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Son dakika: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı

Son dakika haber... 'ın testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.

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