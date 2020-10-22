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Son dakika: Bakan Akar'dan S- 400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek

Son dakika haberine göre; , S- 400 test atışıyla ilgili olarak "Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontroller yer almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir." dedi. Akar ayrıca, "'ler 'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika: Bakan Akar'dan S- 400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

- Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır

-S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

-(Yunanistan'ın elinde bulunan Rus S-300'ler) "S-400'ler milli sistemde müstakil olarak, NATO'da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

- Tek. transferi,ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor' gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.

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