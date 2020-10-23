23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Ekrem İmamoğlu kapı kapı gezerek fincanlarını soruyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu kapı kapı gezerek fincanlarını soruyor!

'li İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , kendisine gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkari fincan takımının peşine düştü. Trabzon'dan bir kişinin kendisine hediye gönderdiği fincan takımı belediyede kaybolunca, başkanlık makamı talimatıyla fincanların akıbetinin araştırılması için Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş raporunda kurye şirketi görevlisi, özel kalemde görevli V.T. ve depo sorumlusu T.D.'nin ifadeleri yer aldı. Belediye, hazırlanan müfettiş raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
CHP'li Ekrem İmamoğlu kapı kapı gezerek fincanlarını soruyor!

Selim Kakışım, Trabzon'dan tebrik kartıyla birlikte iki parçadan oluşan gümüş hediyelik fincan takımı gönderdi. Hediyeden habersiz olan İmamoğlu, belediye personeline durumu sordu. Belediye içinde kargo ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEFTİŞ KURULU OLUŞTURDU
Kargo firması, İmamoğlu'na gönderilen paketin V.T. tarafından teslim alındığına dair kaşe ve imzalı bir belge bulunduğunu belirtti. V.T. ise teslim aldığı kargonun Kültür Kitapevi tarafından gönderilen 'Menzil' isimli kitap olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun makam izni ile kargo akıbetinin araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Olaya muhatap kişilerin ifadeleri alındı.

RAPOR HAZIRLANDI
Kakışım, müfettişe verdiği ifadesinde "İki parçadan ibaret gümüş telkâri zarfla fincan takımı ve kutlama mesajı içeren gümüş telkâri tabak gönderdim" dedi. Depo görevlisi T.D. "Kargo depoya hiç teslim edilmedi" diye konuştu. Müfettiş de olayla ilgili rapor hazırladı ve çelişkilere yer verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
V.T., müdürlük tarafından görevini daha dikkatli yapması konusunda ihtaren uyarıldı. Başka bir birimde görevlendirildi. V.T.'nin iki parça hediyelik fincan takımının kaybolması olayının faili olduğu bu nedenle cezalandırılması gerektiği ve V.T. ile birlikte kargo sorumluları ve depo sorumlularının da olayda iştiraki bulunduğu belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İmamoğlu'na gönderilen iki parça fincan takımının akıbeti hakkında soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR-SABAH

Ekrem İmamoğlu iki defa durdurduğu Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi Projesi’ni kendisinin başlattığını iddia etti EKREM İMAMOĞLU İKİ DEFA DURDURDUĞU SEYMEN ÇÖP GAZI ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ'Nİ KENDİSİNİN BAŞLATTIĞINI İDDİA ETTİ
Taksiciler CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBBnin yeni taksi yönetim sistemine tepki gösterdi TAKSİCİLER CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İBB'NİN YENİ TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Halk TV İBB ve Ekrem İmamoğlunu eleştirdi: Haber yayında 2 saat 22 dakika kalabildi! HALK TV İBB VE EKREM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ: HABER YAYINDA 2 SAAT 22 DAKİKA KALABİLDİ!

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA