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İYİ Partililerin 'Bozkurt' fotoğrafına MHP'den tepki: Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır

İYİ Parti Genel Başkan , önceki gün 'de partililerle birlikte "Bozkurt selamı" verdi. Fotoğrafın ortaya çıkması ile kanadından tepki yağdı. MHP Başkanı , "" dedi.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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İYİ Partililerin 'Bozkurt' fotoğrafına MHP'den tepki: Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır

İYİ Parti Genel Başkan , önceki gün Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Başbuğ Otağı'nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa 'nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.

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'AÇIĞA DÜŞTÜNÜZ, İYİ Mİ'

MHP Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, "Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP'çilerin Kayseri'de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur. Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?" paylaşımını yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, "Başbuğ Türkeş'in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan'ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes'in suyu serttir, mertlik ister" tepkisini gösterdi.

MHP Başkanı da "Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır" dedi.

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