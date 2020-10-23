İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Başbuğ Otağı'nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa MHP'nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.