23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da sahte içki operasyonu! 2.5 ton ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 2.5 ton ele geçirildi

'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2,5 ton ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
İstanbul'da sahte içki operasyonu! 2.5 ton ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2,5 ton sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, O.K. adlı bir kişinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Arnavutköy'de sahte içki sevkiyatı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda sadece yetkili kurumlarda bulunan "Bandrollü Ürün İzleme Cihazı" (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen, sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.

Son dakika: Sahte alkol can almaya devam ediyor! Didimde bir kadın hayatını kaybetti SON DAKİKA: SAHTE ALKOL CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR! DİDİM'DE BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Aydında sahte içkiden 8. ölüm AYDIN'DA SAHTE İÇKİDEN 8. ÖLÜM

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA