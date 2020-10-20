Halk TV İBB ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Haber yayında 2 saat 22 dakika kalabildi!

HALK TV HABERİN BAŞLIĞI VE İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Halk TV; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdiği haberin başlığı ve içeriğini 2 saat 22 dakika sonra değiştirdi.



Halk TV'nin soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından saat:23.39'da yapılan paylaşımda; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberin başlığı ve içeriğinin değiştiği, haberin "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" başlığıyla verildiği gözlendi.

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