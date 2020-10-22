İşte HDP'li Remziye Tosun'un terörle bağı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelere önceki gün ağır hakaretlerde bulunması ile gündeme gelen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada, mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Tosun'un Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çukur ve hendek olaylarında ilan edilen sokağa çıkma yasağından operasyonların bittiği güne kadar geçen 4 aylık süre boyunca yaralı teröristleri, gerek evinde gerekse terör örgütünün hastane olarak kullandığı boş binada tedavi ettiği ve her türlü lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kaydedildi. Kararda, Tosun'un terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığına dikkat çekildi. Gerekçeli kararda, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt üyeleri Çiyager, Harun, Delil ve Şilan kod adlı teröristlerin üzerinden çıkan vasiyette ise örgüt üyelerinin Tosun'a sahip çıkılmasını istedikleri belirtildi. Lice'de öldürülen terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde de ele geçirilen örgütsel dokümanlarda, Remziye Tosun'un tutukluyken de Sur'daki genel durumu hakkında örgüte gizli bir rapor aktardığı belirtildi.

PKK İSTEDİ, HDP ADAY GÖSTERDİ

Evinde barındırdığı dört teröristin vasiyetinde kendisine sahip çıkılmasına yönelik talimatın ardından 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Remziye Tosun'un HDP'den milletvekili adayı gösterildiği ve 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 27. Dönem Milletvekili seçilerek tahliye edildiği ifade edildi. Ancak işlediği suçun milletvekili seçilmeden önce işlenen terör suçu olması nedeniyle yargılamasının durdurulmadığı kaydedildi. Sur'da 66 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 549 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 ay süren çatışmalarda teröristlere her türlü imkânı seferber ettiği ve bu nedenle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekildi.

TOSUN'UN ANNELERE HAKARETİNE TEPKİ: VİCDANSIZ BİR SALDIRGANLIK

Diyarbakır annelerine hakaret eden HDP milletvekili Remziye Tosun'a tepki sürüyor. PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Türkan Mutlu, "Remziye Tosun anne olmuş ama demek ki vicdanı anne olamamış. Allah onu bildiği gibi yapsın" dedi. Baba Süleyman Aydın da "Türkiye HDP'nin iç yüzünü gördü" diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de HDP'li Tosun'u sert bir dille kınadı. Çelik Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. Annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur" dedi.

KAYNAK-SABAH

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