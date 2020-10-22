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Didem Arslan Yılmaz’ı şoke eden karar: Delil yok kovuşturma yersiz

Sunucu ve eşi, Şişli’de kendilerinden park ücreti isteyen  görevlisi ’ı şikayet edip işten kovdurmuş, ‘Bize hakaret etti, tehditte bulundu’ diyerek de savcılığa şikayet etmişti. , yapılan soruşturma sonrası Arıkan’a yöneltilen suçlamaların somut herhangi bir delile dayanmadığını belirtti. Sabah’tan ’nin haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Didem Arslan Yılmaz’ı şoke eden karar: Delil yok kovuşturma yersiz

Sunucu ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'de park ücreti isteyen görevlisi ile tartışmış, Arıkan, Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine işinden atılmıştı. Olay sonrası her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.

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, Didem Arslan Yılmaz'ın İSPARK görevlisi hakkında yaptığı şikayeti karara bağladı. Yazılan takipsizlik kararında, iddiaların soyut düzeyde kaldığı, somut herhangi bir delile dayanmadığı gerekçesiyle Arıkan hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Yılmaz'ın işten attırdığı çalışan, yaşadıklarını SABAH'a şöyle anlatmıştı:

"18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım, Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi.

Kısa süre sonra 6 yıldır çalıştığım İSPARK'tan çıkışım verildi. Hem oğlum engelli, hem de eşim böbrek hastası."

Arıkan'ın şikayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. (/Sabah)

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