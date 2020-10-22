Didem Arslan Yılmaz’ı şoke eden karar: Delil yok kovuşturma yersiz

Sunucu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'de park ücreti isteyen İSPARK görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan, Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine işinden atılmıştı. Olay sonrası her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.