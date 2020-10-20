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Son dakika: HDP'li vekil Remziye Tosun'a soruşturma! Evlat nöbetindeki ailelere hakaret etmişti

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: HDP'li vekil Remziye Tosun'a soruşturma! Evlat nöbetindeki ailelere hakaret etmişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen son dakika kararıyla, HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER
HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere ağır hakaretler savurdu.



Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Tosun'un bu hakaretleri büyük tepki topladı.

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HDP’li vekil Remziye Tosun’dan evlat nöbetindeki ailelere ağır hakaret HDP'Lİ VEKİL REMZİYE TOSUN'DAN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE AĞIR HAKARET
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