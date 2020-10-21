Evlat nöbeti tutan ailelere HDP’li Remziye Tosun’dan ağza alınmayacak hakaretler

"SUÇUNU BİLDİĞİ İÇİN SALDIRIYOR"



Oğlu Özkan için günlerdir eylem yapan baba Süleyman Aydın, "HDP binasından çıkan Remziye Tosun'a 'sayın vekilim evlatlarımızı istiyoruz, bu konuda bize yardım edin" dedik. Karşılık olarak bize, "siz burada olduğunuz için rahatsız" dedi. Bizde "siz rahatsız olduğunuz için oturma eylemimizi sürdüreceğiz" diyince bize saldırmaya başladı. Biz burada evladımız için mücadele ederken, Remziye Tosun HDP'ye her geldiğindi bizi tehdit edip, hakaret ediyor. Bir kadına, bir anneye, sözde halkı temsil eden milletvekiline yakışmayan harekât ve sözler ağzından çıkıyor" ifadelerini kullandı. Oğlu Ramazan için mücadele eden annelerden Mevlüde Üçdağ ise, "Biz burada çocuklarımızı almak için duruyor. Onlar suçlarını bildiği için bize saldırıyorlar" dedi.