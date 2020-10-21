AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Remziye Tosun'un, il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine sert tepki gösterdi.

"VİCDANSIZ BİR SALDIRGANLIKTIR"

Çelik'in paylaşımları şöyle:

HDP'li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz.

Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. October 21, 2020

AĞZA ALINMAYACAK KELİMELER!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.

Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere ağır hakaretler savurdu.

Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Tosun'un bu hakaretleri büyük tepki topladı.

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