Erkan Tan: Sondaj gemilerimiz emperyalistleri rahatsız etti

İşte Erkan Tan'ın canlı yayında dikkat çeken açıklamaları:

"Sondaj gemilerimiz dünyayı öyle rahatsız etti ki… Çünkü, yeni nesil bu sondaj gemilerimiz son teknoloji ile donatılmışlar.

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"O YÜZDEN KUDURUYOR EMPERYALİSTLER"

Yani dünyanın bütün denizlerinde, okyanuslarında doğalgaz, petrol ve maden arayabilecek kabiliyetteler.

O yüzden kuduruyor emperyalistler…"