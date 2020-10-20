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Erkan Tan: Sondaj gemilerimiz emperyalistleri rahatsız etti

A Haber spikeri , “Sondaj gemilerimiz, dünyanın bütün denizlerinde ve doğalgaz arayacak kabiliyetteler. Bu yüzden kuduruyor emperyalistler” ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Erkan Tan: Sondaj gemilerimiz emperyalistleri rahatsız etti

A Haber spikeri , 'nin 'deki sondaj faaliyetlerinin kimleri, neden rahatsız ettiğini değerlendirdi.

Erkan Tan: Sondaj gemilerimiz emperyalistleri rahatsız etti ERKAN TAN: SONDAJ GEMİLERİMİZ EMPERYALİSTLERİ RAHATSIZ ETTİ

İşte Erkan Tan'ın canlı yayında dikkat çeken açıklamaları:

"Sondaj gemilerimiz dünyayı öyle rahatsız etti ki… Çünkü, yeni nesil bu sondaj gemilerimiz son teknoloji ile donatılmışlar.

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"O YÜZDEN KUDURUYOR EMPERYALİSTLER"

Yani dünyanın bütün denizlerinde, okyanuslarında doğalgaz, ve maden arayabilecek kabiliyetteler.

O yüzden kuduruyor emperyalistler…"

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