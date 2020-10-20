Erkan Tan: Sondaj gemilerimiz emperyalistleri rahatsız etti
A Haber spikeri Erkan Tan, “Sondaj gemilerimiz, dünyanın bütün denizlerinde petrol ve doğalgaz arayacak kabiliyetteler. Bu yüzden kuduruyor emperyalistler” ifadesini kullandı.
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A Haber spikeri Erkan Tan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin kimleri, neden rahatsız ettiğini değerlendirdi.
İşte Erkan Tan'ın canlı yayında dikkat çeken açıklamaları:
"Sondaj gemilerimiz dünyayı öyle rahatsız etti ki… Çünkü, yeni nesil bu sondaj gemilerimiz son teknoloji ile donatılmışlar.
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"O YÜZDEN KUDURUYOR EMPERYALİSTLER"
Yani dünyanın bütün denizlerinde, okyanuslarında doğalgaz, petrol ve maden arayabilecek kabiliyetteler.
O yüzden kuduruyor emperyalistler…"