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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 17 yılda 5 kat arttı

haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'nin hava yolu taşımacılığında son dönemde büyük bir ivme kaydettiğini belirterek 17 yılda hava yolu taşımacılığını kullanan kişi sayısının 5 kat arttığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 17 yılda 5 kat arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'nin hava yolu taşımacılığında son dönemde büyük bir ivme kaydettiğini belirterek 17 yılda hava yolu taşımacılığını kullanan kişi sayısının 5 kat arttığını açıkladı.

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İşte Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar

2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.

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