Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 17 yılda 5 kat arttı
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında son dönemde büyük bir ivme kaydettiğini belirterek 17 yılda hava yolu taşımacılığını kullanan kişi sayısının 5 kat arttığını açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında son dönemde büyük bir ivme kaydettiğini belirterek 17 yılda hava yolu taşımacılığını kullanan kişi sayısının 5 kat arttığını açıkladı.
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İşte Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar
2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.