Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 17 yılda 5 kat arttı

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İşte Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar

2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.