Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Bu yıl denizlerde dünyanın en büyük keşfi

Karadeniz'deki ek gaz müjdesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Bir tarafta Karadeniz'de süren aramalar, diğer tarafta Akdeniz'de yürüyen mücadele. Karadeniz'de önce 320 milyar metreküp doğalgaz potansiyeli açıklandı. Aradan 2 ay geçmeden, aynı sahada ek 85 milyar metreküp doğalgaz geldi. Üretime geçildikten sonra Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir gazdan bahsediyoruz. Karadeniz'de sonuç alınırken, diğer taraftan Akdeniz'de de sismik aramalar devam ediyor. Oradan henüz gaz müjdesi gelmedi ama aramalar sürüyor. Üstelik Yunanistan ve Batı'nın tüm engellemelerine rağmen.

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DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞİF

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aşağıda iki katman daha olduğunu söylemiştik daha önce. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız bu ilave keşif miktarını açıklamış oldu. Tuna kuyusunda böylece 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Beklentilerin çok önemi yok önemli olan bulunan. Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. Tuna 1'de arama çalışmaları bitti. Türk Ali 1 adını verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Yine Sakarya Gaz Sahası'ndayız. Bundan sonra hemen hemen her iki ayda bir bir kuyu açarak bu hazırlıkları tamamlamış olacağız" dedi.

Bakan Dönmez, "Burada keşifle sonlandırdığımız bölgede önce tespit sonrasında üretim kuyularını açacağız. Bu dahada sismiğini yapmadığımız 8 bin kilometrelik bir alan onun sismiğine de başlıyoruz. Orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

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Dönmez, "2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi gazımızı inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada kuyu başında bazı vaf kontrol sistemlerimiz olacak. Burada toplanan gazı kıyıya getireceğiz. En yakın nokta şu anda Filyos görünüyor. Orada ayrıştırma çalışmaları yapacağız. Hedefimiz bu şekilde belirlenmiş durumda. Şua nda kendi imkanlarımızla götürüyoruz ama yurtdışı deneyimli firmalarından destek sağlayabiliriz tabi. Bazı teknolojik ekipmanların tedariki anlamında yurt dışından getireceğiz. Filyos'ta bie ekosistem oluşacak. Gerek yerli girişimcile rgerek uluslararası girişimciler için önemli bir teknoloji ve destek merkezi olarak önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, "Önümüzdeki bir iki yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor. Rusya iel var, Azerbaycan'la ilk kontratımzı sonlanıyor, sıvı doğalgaz aldığımız ülkeler var Nijerya gibi onlarla sonlanacak. Kendi gazımız geldikçe yurtdışıan bağımlılığımız sonlacak. ama çok kısa sürede yerli gazı ikame edeceğiz demek doğru olmaz" dedi.

KANUNİ İSTANBUL'DA

"Kanuni'nin boğazdan geçmesi için kulesi sökülecek. 2-3 haftalık bir işimiz var sonrasında Filyos'a ulaşacak"

"Kaşif aslında bir sualtı robotu. Bu işler yapılırken binlerce metre derinlikten bahseiyoruz. Bazı işleri robotlarla yapıyorduk. Sağolsun bir Türk girişimci daha önce yurtdışından temin ettiğimiz robotun aynı özelliklere sahip ama yerli malzeme ve yazılımla üretildi. Oderinlikte bir dalgıç indirmemiz mümkün değil. Deneme testlerini yaptık 3 bin metreye kadar çalışabilir bir robotumuz var artık."