O müjde bu gemiden geldi! A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde

Karadeniz'deki doğalgaz keşifleriyle Türkiye'ye müjde üstüne müjde veren Fatih Sondaj Gemisi... Herkes onun denizlerdeki faaliyetlerini merak ediyordu... A Haber ekibi Fatih Sondaj Gemisi'ni görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gemide hangi çalışmalar yapılıyor? Gemide yaşam nasıl? Doğalgaz aramaları nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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