19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika:  Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi

Son dakika:  Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi

Son dakika haberine göre, 'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", 'deki  rezervi çalışmalarının ardından bakım için 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Son dakika:  Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi

'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, 'un fethinin 567. yıl dönümünde, Başkan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, 'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına 30 Haziran'da ulaştı.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", Ereğli ilçesi açıklarındaki " gaz sahası" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başladı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren , 21 Ağustos'ta Sakarya saz sahasında 320 milyar metreküp rezervi keşfetti.

Çalışmalarına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın 17 Ekim'de, doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını açıklamasının ardından Fatih Sondaj Gemisi bakım için ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Filyos limanındaki bakım ve teknik hazırlık safhalarının ardından önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali- 1 kuyusunda devam edeceğini ifade etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Bu yıl denizlerde dünyanın en büyük keşfi ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ AÇIKLADI: BU YIL DENİZLERDE DÜNYANIN EN BÜYÜK KEŞFİ
Son dakika: 'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da SON DAKİKA: 'KANUNİ' SONDAJ GEMİSİ İSTANBUL'DA
Yerli denizaltı robotu Kâşif 3 bin metrede derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek YERLİ DENİZALTI ROBOTU KÂŞİF 3 BİN METREDE DERİN DENİZ SONDAJ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEBİLECEK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA