Son dakika:  Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi

Çalışmalarına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın 17 Ekim'de, doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını açıklamasının ardından Fatih Sondaj Gemisi bakım için ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Filyos limanındaki bakım ve teknik hazırlık safhalarının ardından önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali- 1 kuyusunda devam edeceğini ifade etmişti.