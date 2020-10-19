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Son dakika: İlham Aliyev duyurdu! Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı , "Geçici ateşkesi ihlal eden ordusunun saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve birçok yerleşim yerini kurtardı. Karabağ'da Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika: İlham Aliyev duyurdu! Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti.

Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.

Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı CEBRAİL BÖLGESİNDE 13 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

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